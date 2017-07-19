اغتيال المرافق الشخصي لمدير مكتب الجوازات في تعز (صورة)

اغتال مسلحون مجهولون، المرافق الشخصي لمدير عام مكتب الهجرة والجوازات في محافظة تعز منصور العبدلي، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، بعد يوم واحد من استئناف عمل المكتب.

وقال مصدر محلي لـ”إرم نيوز”، إن “المرافق الشخصي المدعو عمار الصراري، قتل على يد مسلحين مجهولين بسلاح كاتم للصوت بجانب منزله في حي جامعة الحكمة وسط مدينة تعز، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة”.

وكان مكتب الجوازات في تعز، أوقف عمله إثر الاعتداء على مدير المكتب من قبل مسلحين يتبعون قيادات أمنية في تعز، ليتم نقل المكتب إلى حي “باب الكبير” وسط المدينة.

وتنشط عمليات الاغتيالات في تعز، والاثنين الماضي فشل مسلحون في محاولة اغتيال ناشط مدني في المدينة.