مرشح خامنئي للانتخابات الرئاسية: جاهزون للتفاوض مع السعودية ولا نتدخل في شؤون اليمن والعراق وسوريا

المصدر: طهران- إرم نيوز

أعلن “إبراهيم رئيسي” مرشح الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية المتشددة في إيران التي تمثل خط المرشد الأعلى علي خامنئي، للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الـ 19 من مايو الجاري، استعداد طهران لأي مفاوضات مع المملكة العربية السعودية.

وقال رئيسي في مقابلة تلفزيونية بثت اليوم الأربعاء “إن طهران جاهزة لأي مفاوضات مع الرياض يمكن أن تحد من التوتر في المنطقة وإيجاد الاستقرار لشعوبها”، داعيًا السعودية إلى ما سمّاه “إعادة النظر في تصرفاتها وأن تظهر الندامة حيال تدخلها في اليمن”، في إشارة إلى التحالف العربي الذي شكلته المملكة لدحر المتمردين الحوثيين.

وزعم المرشح المنافس للرئيس الحالي حسن روحاني، أن “إيران لم ولن تتدخل في شؤون الدول الأخرى مثل اليمن والعراق وسوريا”، معتبرًا أن “مصير هذه الدول يحدده شعوبها”.

وفي سياق آخر، أكد إبراهيم رئيسي أن “إيران ستواصل دعم المقاومة الفلسطينية حتى رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني”، مشيرًا إلى أن “داعش هو صناعة الاستكبار العالمي للتحكّم بالدول الإسلامية وإبعاد الضوء عن فلسطين والشعب الفلسطيني كقضية أولى”.

وبدت تصريحات المسؤولين الإيرانيين متضاربة خلال الأسبوع الجاري، بعد مقابلة تلفزيونية للأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي الذي قال فيها إن “أي صراع على النفوذ بين السعودية وإيران يجب أن يحدث داخل إيران وليس في السعودية”.

وهاجم وزير الدفاع الإيراني حسن دهقان المملكة الأحد الماضي، قائلاً “إذا ارتكبت السعودية حماقة، فلن تترك إيران جزءًا في المملكة على حاله باستثناء مكة والمدينة”.

وقال العميد حسين دهقان في مقابلة مع قناة “المنار” التابعة لحزب الله اللبناني، “يعتقدون أن بوسعهم فعل شيء لأنهم يمتلكون قوة جوية”.