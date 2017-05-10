في أغرب دعوى قضائية.. طالبة ابتدائية في السعودية تقاضي معلمتها لهذا السبب

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أقدمت طالبة في المرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية على رفع دعوى قضائية غريبة، حيث أقامتها ضد معلمتها، بزعم إهانتها وإحراجها ما تسبب في تأثرها نفسيًا.

وفوجئت المعلمة بدعوى قضائية مرفوعة ضدها من طالبة تدرس في فصلها، وطالب وكيل الطالبة في صحيفة الدعوى بمعاقبة المعلمة جراء إهانتها لموكلته أمام الطالبات وتعويضها بعد تأثرها نفسيًا، وفقا لموقع “أخبار 24”.

فيما علقت المعلمة على الدعوى ضدها، أن من مهامها كمعلمة “تأديب الطالبات وزجرهن بالطريقة السليمة التي تساهم في تطويرهن واستيعابهن للمناهج الدراسية، فنحن في إدارة التربية أولا ثم التعليم”.

ورفضت المحكمة الجزائية طلبات المدعي بعد النظر في القضية، مشيرة إلى أن الواقعة حصلت داخل أسوار المدرسة، ومثل هذه القضايا من اختصاص إدارة التربية والتعليم، وهي أولى بالنظر فيها واتخاذ الإجراءات الجزائية إذا كانت الحادثة تستحق.