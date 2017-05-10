“بيتزا هت” تعتذر عن إعلان إسرائيلي يسخر من الأسرى الفلسطينيين

المصدر: وكالات - إرم نيوز

اعتذرت شركة “بيتزا هت” العالمية، الثلاثاء، عن إعلان نشرته صفحة “بيتزا هت إسرائيل”، يسخر من الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

وذكرت “بيتزا هت”، على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن “بيتزا هت العالمية تعتذر عن أي ضرر تسبب فيه المنشور على صفحة بيتزا هت إسرائيل على فيسبوك، لقد كان تصرفًا غير مناسب، ولا يعكس قيمة علامتنا التجارية”.

وأضافت: “لقد أزالت بيتزا هت إسرائيل المنشور فورًا، كما أنهينا التعاقد مع وكالة الإعلانات المسؤولة عن المنشور، ونحن حقًا نأسف لأي ضرر تسببت به”.

وكانت صفحة “بيتزا هت إسرائيل” نشرت الاثنين الماضي صورة تسخر من قائد إضراب الأسرى الفلسطينيين، مروان البرغوثي، حيث أرفقتها بتعليق باللغة العبرية يقول: “إذا أردت كسر الإضراب، من المفضل أن تطلب البيتزا”.

واعتبر نشطاء فلسطينيون ومناصرون للقضية الفلسطينية أن الإعلان يمثل “إهانة للأسرى”، ودعوا إلى مقاطعة جميع فروع الشركة حول العالم، بما فيها فرعها الوحيد في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

ودخل أكثر من 1600 أسير فلسطيني، الثلاثاء، يومهم الـ23 في إضرابهم الكامل والمفتوح عن الطعام، للمطالبة بوقف إسرائيل احتجاز نحو 500 فلسطيني دون محاكمة، وإنهاء الحبس الانفرادي، وتحسين الرعاية الطبية، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى المعوقين أو الذين يعانون أمراضًا مزمنة.