كاتب سعودي يتهم مجلس الشورى باستفزاز المواطنين

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تزايدت في الآونة الأخيرة الانتقادات الموجهة إلى أداء أعضاء مجلس الشورى، من ناحية أدائهم وتصريحات البعض منهم التي تثير الكثير من الجدل داخل الأوساط السعودية.

واتهم الكاتب السعودي خالد الوايل أعضاء المجلس بـ “استفزاز” المواطنين، قائلا إن بعض تصريحات أعضاء مجلس الشورى “زادت من ترسيخ النظرة السلبية لدى المجتمع عن دور المجلس، فلا يمر شهر إلا ويخرج علينا بعض الأعضاء بتصريح أسوأ من ما قاله زميله من قبل”.

ويطرح الوابل قائمة من الأمثلة عن توصيات وتصريحات سابقة صادرة عن المجلس؛ ومنها “الشورى يقرّ بممارسة التصفيق من باب الترحيب بالضيوف والزوار”، وتصريح أحد الأعضاء بأنه “لا توجد بطالة بالمملكة”، وتهجم أحدهم على المواطنين بقوله “مواطن مين هذا وبطيخ مين!”، وغيرها الكثير من التصريحات.

وقال الوابل في مقال نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية الخميس، إن “المجلس بعيد كل البعد عن هموم المواطن، وهذا ما يراه كثير من المواطنين”.

وطالب بعض أعضاء المجلس خلال الجلسة الأخيرة للدورة الماضية، بمراجعة شاملة لنظام المجلس؛ إذ أكد العضو عبدالعزيز العطيشان، على ضرورة أن تكون لدى المجلس صلاحيات أكبر تشمل إشراكه في تعيين الوزراء ومراجعة موازنة الدولة ونحوها، وأن يتم انتخاب 50% من الأعضاء.

ودعا العطيشان إلى وضع ضوابط للأعضاء المنتخبين؛ منها ألا يقل عمر العضو عن 30 عامًا، ويكون حاصلًا على الشهادة الجامعية، وسجله خالٍ من السوابق، وله تجربة عملية سواءً في القطاع العام أم الخاص، فيما يتم تعيين بقية الأعضاء بقرار من الملك.