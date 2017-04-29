قيادة المرأة للسيارة.. تحت قبة مجلس الشورى السعودي مجددًا

المصدر: الرياض – إرم نيوز

ذكرت مصادر في مجلس الشورى السعودي، اليوم السبت، أن اللجنة الأمنية في المجلس فشلت أثناء دراستها لتقرير وزارة الداخلية بصياغة توصية متماسكة والخروج بصيغة توافقية تطالب بقيادة المرأة للسيارة.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية قوبل مقترح اللجنة، الذي وُصف من قبل بعضهم بـ”الضعيف” و”عديم الجدوى”، بالرفض في اجتماع الهيئة العامة الذي انعقد الأسبوع الماضي، بحضور رئيس المجلس، ورؤساء اللجان.

وأكدت المصادر عزم عدد من الأعضاء على “التقدم بتوصية إضافية تطالب وزارة الداخلية بالسعي نحو تمكين المرأة قيادة السيارة أثناء انعقاد المجلس الثلاثاء 9 مايو المقبل”.