إعمار: البيروقراطية تؤخر أعمالنا في السعودية وننتظر موافقة هيئة الترفيه لإدخال السينما

المصدر: محمد زهور - إرم نيوز

قال الرئيس التنفيذي لشركة “إعمار الشرق الأوسط” كليفن كوك، إن الشركة تسعى لاستنساخ “داون تاون دبي” في مدينة جدة من خلال استكمال بناء “باب جدة” وإنشاء مول “بلازه” فيها.

وصرح كوك لصحيفة “عكاظ” السعودية: “نعمل على أكثر من خطة لنتعلم من الركود في الأسواق العقارية، ومن هذه الخطط بناء (بلازه) في باب جدة شبيه لداون تاون دبي، ويحمل جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن أو المقيم وسينتهي المشروع في 2020”.

وفي معرض سؤاله عن عزم إعمار إقامة دار للسينما في جدة، أكد كوك أن شركته مصممة على إنشاء سينما في المول الذي تعتزم إنشاؤه في باب جدة، وتتواصل في خضم ذلك مع هيئة الترفيه السعودية لاستصدار الموافقات اللازمة.

وأضاف المدير التنفيذي أن شركة إعمار تنسق مع هيئة الترفيه بشكل متواصل، معللاً ذلك بمسؤولية الهيئة عن إصدار ترخيص لأي فعاليات ترفيهية في المملكة.

وكشف كوك أن “باب جدة” سيكون متاحاً للجميع، على خلاف مشاريع إعمار في السعودية التي تحتاج إلى تصريح خاص لدخول أي منها.

البيروقراطية..

وعن وجود تعاون بين إعمار الشرق الأوسط ووزارة الإسكان السعودية، أكد كوك وجود مباحثات بين شركته ووزارة الإسكان التي وصفها “بأهم المفاتيح المحركة للسوق العقارية السعودية”، لافتاً أن البيروقراطية تؤخر بعض الأعمال التي تعتزم إعمار تنفيذها في السعودية.

ونوه بأن المحادثات الجارية بين شركة إعمار ووزارة الإسكان السعودية لا يمكن التنبؤ بالوقت الذي ستنتهي فيه نظراً للبيروقراطية وصعوبة الإجراءات في كثير من الأحيان، وقال بهذا الصدد: “نحتاج إلى الكثير من الإجراءات للانتهاء من هذه المحادثات، والبيروقراطية تؤخر بعض الأعمال، ومن المستحيل أن أتوقع متى ستنتهي تلك المباحثات؛ ففي أكثر من مرة كنا نعتقد أننا وصلنا إلى النهاية والبدء في العمل إلا أننا عدنا للمحادثات من جديد”.

السوق العقارية..

ولفت المدير التنفيذي لشركة إعمار الشرق الأوسط أن وزارة الإسكان السعودية لا تقدم منتجات سكنية بحجم التزايد السكني في المملكة، إلا أن الشركة تعتزم إنعاش سوق العقارات الذي يعاني من ركود من خلال مشاريع متنوعة وعلى رأسها إتمام مشروع “باب جدة”.

إعمار وترامب..

وشدد كوك على أن شركته لا تتعاون أو تنسق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن أعماله العقارية “الشهيرة”، مؤكداً أنه لا يحب الخوض في أمور سياسية.