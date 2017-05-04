ثامر السبهان: النظام الإيراني مارق يمارس الإرهاب وسيتم ردعه

المصدر: وكالات- إرم نيوز

اتهم ثامر السبهان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، النظام الإيراني بممارسة الإرهاب، واصفًا إياه بـ”المارق”.

وقال السبهان في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “النظام الإيراني مارق ويمارس فنون الإرهاب في منطقتنا، وسيجد الردع لكافة أعماله ومخططاته هو ومن سار على نهجه” وتابع “حماية أمتنا ومقدراتها واجبة علينا”.

وتأتي تصريحات السبهان بعد يومين من تصريحات لولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، استبعد فيها إمكانية الحوار والتعاون المباشر مع إيران، وقال إننا “نعرف أننا هدف رئيسي للنظام الإيراني، ولكن لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل أن تكون المعركة لديهم”.

وتشهد العلاقات بين السعودية وإيران، أزمة حادة، عقب إعلان الرياض في 3 يناير/كانون الثاني 2016، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الأخيرة، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد، شمالي إيران، وإضرام النار فيهما.

كما يخيم التوتر على العلاقات بين السعودية وإيران، بسبب عدد من الملفات، أبرزها الملف النووي الإيراني، الذي ترى الرياض أنه يهدد أمن المنطقة، والملفين اليمني والسوري، حيث تدعم إيران نظام بشار الأسد بسوريا، وتحالف مسلحي الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في اليمن.