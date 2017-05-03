هكذا علقت إيران على تصريح الأمير محمد بن سلمان

المصدر: طهران - إرم نيوز

هاجمت إيران، اليوم الأربعاء، المملكة العربية السعودية واتهمتها بالسعي إلى إثارة التوتر في المنطقة، زاعمة أن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أدلى بتصريحات “هدامة” بشأن استبعاد الحوار مع طهران.

وقال الأمير محمد الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع في تصريحات أمس الثلاثاء إن السعودية ستواجه مساعي إيران للهيمنة على العالم الإسلامي.

ونقلت وكالة “أنباء الطلبة” الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قوله: “هذه التصريحات دليل على أن السعودية تدعم الإرهاب وتسعى إلى سياسات المواجهة والدمار في المنطقة وتجاه إيران”.

ويحظى ما أعلنه الأمير بن سلمان بتأييد معظم الدول العربية والخليجية التي ترى أن تدخلات إيران تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.