إيران تستخرج جثة 21 عاملًا بعد انفجار منجم للفحم (صور)

المصدر: طهران - إرم نيوز

أعلن رئيس مكتب وزارة الصناعة والمعادن الإيراني رمضان بهرامي، استخراج جثة 21 عاملًا من منجم للفحم انفجر يوم الأربعاء في محافظة “كلستان” شمالي البلاد.

وقال بهرامي، في تصريحات للصحفيين، إن فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من العثور واستخراج جثث 21 عاملاً كانوا عالقين داخل المنجم الذي انفجر اليوم وأدى إلى محاصرة 80 عاملاً في المنجم الذي يقع بمدينة أزاد شهر التابعة لمحافظة كلستان”.

وكشف المسؤول الإيراني وجود 69 عاملاً مصاباً بجروح أغلبهم في حالة خطيرة، مبيناً أن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن 32 شخصاً من عمال منجم الفحم بالمدينة.

وتواجه فرق الإنقاذ الإيرانية صعوبات في الوصول إلى العاملين المحتجزين داخل منجم الفحم، فيما رجحت مصادر وفاة أغلب العاملين بسبب شدة الانفجار.

وأعلن المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في محافظة “كلستان” حسين أحمدي أن 150 رجل إنقاذ متواجدون حالياً في موقع انفجار منجم “زمستانه يورت” للمساعدة في عمليات إنقاذ العمال المحاصرين داخل ذلك المنجم.