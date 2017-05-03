انفجار يحاصر أكثر من 50 من عمال المناجم في إيران ومخاوف من وقوع قتلى‎

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قالت وسائل إعلام رسمية إن أكثر من 50 من عمال المناجم حوصروا بعد انفجار كبير في منجم للفحم بشمال إيران، اليوم الأربعاء، وإن هناك مخاوف من سقوط بعض القتلى.

وذكرت التقارير أنه تم نقل أكثر من عشرة مصابين إلى المستشفى بعد الانفجار الذي وقع الساعة 12:45 ظهرًا بالتوقيت المحلي، في منجم زمستان يورت للفحم بإقليم جلستان.

ونقلت وكالة أنباء الإيرانية الرسمية عن مسؤول محلي قوله، إن بعض العمال المحاصرين لقوا حتفهم في الانفجار فيما استمرت عملية الإنقاذ.

واستخرجت إيران 1.68 مليون طن من الفحم في عام 2016 في زيادة عن الأعوام السابقة بفضل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على البلاد. وتصدر إيران جزءا بسيطاً فقط من الفحم وتستخدم معظمه في إنتاج الصلب المحلي.