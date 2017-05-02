اعتقال 10 من طلاب العلوم الدينية لأهل السنة في إيران

المصدر: طهران - إرم نيوز

كشفت منظمة إيرانية معنية بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأمنية اعتقلت 10 من طلاب العلوم الدينية لأهل السنة خلال عودتهم من احتفال كبير أقامته مدرسة “دار العلوم” المعروفة في مدينة زاهدان بمركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وقالت منظمة “هرانا” الإيرانية، “إن المئات من طلاب العلوم الدينية السنية من جميع المدن الإيرانية توافدوا منذ يوم الاثنين للمشاركة في احتفال تخرج دفعة جديدة من طلاب مدرسة دار العلوم للطائفة في مدينة زاهدان”.

ونقلت المنظمة عن مصادر خاصة قولها، “إن السلطات الأمنية اعتقلت نحو 10 من طلاب العلوم الدينية على الأقل أثناء عودتهم من حفل التخرج الذي أقيم بمشاركة رجال الدين وحضور شعبي واسع في زاهدان”.

وأشارت، أن السلطات منعت الشيخ حسن أميني الذي يشغل منصب مفتي أهل السنة في إقليم كردستان إيران، من المشاركة في الاحتفال وأجبرته على العودة إلى محافظة كردستان غرب البلاد”.

وتقيم مدرسة دار العلوم لأهل السنة في كل من شهر رجب وشعبان احتفالًا لتخريج دفعة جديدة من طلاب رجال الدين في عموم المدن الإيرانية، من أجل قيامهم بمهمة التبليغ في شهر رمضان المبارك.

ويمتلك السنة في إيران 20 مقعدًا في البرلمان، من أصل 290، وتعاني الأقليات العرقية في إيران من الاضطهاد والتهميش بحسب تقارير لمنظمات دولية حقوقية، ويشكو أبناء السنة من الاضطهاد والمضايقات من قبل النظام وأجهزته الأمنية.

وتتضارب المعلومات بشأن الحجم الحقيقي للسنة في إيران، فالإحصاءات شبه الرسمية للحكومة الإيرانية:”تقول إنهم يشكلون 10 % من السكان”.

إلا أن بعض مصادر السنة تؤكد أنهم يشكلون 30%، وهو يوافق – كما يقولون- الإحصائية القديمة التي أجريت أثناء حكم الشاه.