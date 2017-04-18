بهذه الطريقة خدعت مغربية ضحاياها وجمعت 60 مليون ريال في السعودية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أنهت هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، تحقيقًا مع وافدة مغربية و 3 آخرين، لتورطهم بسلسلة قضايا نصب وانتحال شخصيات اعتبارية وخداع مواطنين ومقيمين والاستيلاء منهم على ما يقارب 60 مليون ريال بزعم توفير منح دراسية لأبنائهم داخل وخارج المملكة.

واستكملت دائرة المال التحقيقات مع المتهمة و3 آخرين، بحسب “عكاظ”، ولايزال جاريًا استكمال الإجراءات القانونية لملاحقة زوجها الذي غادر المملكة بعد ثبوت تورطه في جريمة النصب، كما استدعت المتضررين للاستماع لأقوالهم.

وفي التفاصيل، تسلمت إمارة منطقة مكة شكوى من ضحايا عن تعرض نحو 200 طالب أغلبهم مقيمون لعملية نصب وخداع من قبل الوافدة، التي ادعت أنها مواطنة وابنة مسؤول بارز ومستشارة لمجلس الشورى وفي وزارة التعليم ومسؤولة عن صندوق منح البعثات وتأمين الدراسة ‏الجامعية للطلاب والطالبات.

كما أوهمت ضحاياها بقدرتها على توفير سكن للطلاب والطالبات خلال فترة الدراسة بالخارج، وتلقت منهم أموالًا وجمعت ما يقارب 60 مليون ريال.

وأكد بعض الضحايا أن الوافدة اتخذت من فيلا بحي راقٍ مقرًا لنشاطها الإجرامي، واتهموها بجمع أموال من مئات العائلات المقيمة، مستغلة حاجة العائلات الماسة لتأمين التعليم الجامعي لأبنائها في الداخل والخارج.

وأشاروا إلى أنها أوهمتهم بعملها كمستشارة بالوزارة ‏وسفرها أسبوعيًا إلى العاصمة الرياض لاستكمال إجراءات المنح وتأشيرات السفر، واتضح أخيرًا أنهم وقعوا ضحابا لعملية خداع كبيرة.