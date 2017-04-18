مطار جدة بالسعودية يقر هذه العقوبة على 5 موظفين بسبب واقعة “موقف الطائرة”

المصدر: جدة – إرم نيوز

أصدرت إدارة الملك عبدالعزيز في محافظة جدة السعودية قرارا بإعفاء 5 موظفين من مناصبهم على خلفية تسببهم بتأخر رحلة للخطوط السعودية قادمة من الرياض، بسبب عدم وجود موقف للطائرة داخل المطار.

وأكد مساعد رئيس هيئة الطيران المدني، المهندس طارق العبدالجبار، أن إدارة المطار أعفت الموظفين الخمسة في إدارة العمليات من مناصبهم لعدم تصرفهم بطريقة مهنية، وتم نقلهم إلى مهام أخرى، وفقا لـ”عين اليوم”.

وتعهدت إدارة مطار الملك عبدالعزيز في وقت سابق بمحاسبة المتسببين في الواقعة، موضحة أن السبب فيها هو ضعف التنسيق بين إدارة عمليات المطار والمختصين في الخطوط السعودية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تناقلوا مقطع فيديو، يظهر محاولة قائد رحلة للخطوط السعودية تهدئة الركاب، بسبب انزعاجهم من تأخر هبوط الطائرة في مطار الملك عبدالعزيز مدة 30 دقيقة.

وقال الكابتن أنهم أبلغوا إدارات المطار المختلفة بتأخرهم 30 دقيقة في انتظار موقف، دون أن يجدوا إجابة واضحة، إذ إن كل واحد منهم يقول إن أمر الموقع مسؤولية الطرف الآخر.