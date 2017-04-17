تغريدة لمطعم “شاورما” تجعل من السعوديين حديث العرب على مواقع التواصل (صور)

تغريدة لمطعم “شاورما” تجعل من السعوديين حديث العرب على مواقع التواصل (صور)
المصدر: خاص – إرم نيوز

أبهر الشعب السعودي، العرب، بعد لفتتهم الأخلاقية والخيرية تجاه مبادرة أطلقها أحد الشباب السعودي عبر صفحته الرسمية “تويتر”.

وغرد الشاب عبر صفحته، داعيا مطعم “شاورمر” في المملكة العربية السعودية، إلى حملة خيرية يتبرع بها بـ100 “سندويشة” إلى عمال النظافة، ليفاجأ بتغريدات من العديد من المؤسسات والهيئات والشخصيات في السعودية، التي عرضت المشاركة في الحملة الخيرية.

وما أن كتب الشاب، الذي يدعى عبدالعزيز القحطاني: “الأعزاء شاورمر، تحية طيبة، كم رتويت عشان تعطونا مئة سندويش نوزعها على عمال النظافة؟”. حتى تفاعل المطعم مع التغريدة ورحب بالفكرة مؤيدا بشدة.

وما أن رحب المطعم، حتى انهالت تعليقات من قبل جهات أخرى، وأعلن مطعم “بيتزا إن” بدوره عن تبرعه بـ100 بيتزا.

وجاء تعليق آخر من الشيخ سامي عواد، كتب فيه: “حياكم الله جميعا ومني أنا 100 مصحف لعمال النظافة”.

وغردت “مياه تانيا” بدورها: “حيا الله الجميع! الشاورما والبيتزا تعطش لأن الجو حار! مويتكم علينا وبالكمية اللي تحتاجونها”.

وعلق “توصيل طلبات الرياض”: “شكراً أخ عبدالعزيز على المبادرة أود مشاركتكم بتوصيل من المطاعم والمتاجر بدون مقابل جزاك الله خيرا”.

وقالت “نايا”: “باذن الله اشارككم الاجر بـ 100 علبة لبن لمدة 10 أيام”.

وبادر “مطعم مناحي”: “مرحبا ألف عبد العزيز .. نبي نشاركم الأجر بـ100 وجبة قرصان و جريش من مطعم مناحي”.

وكتب “أيمن القاصر الحازمي”: “الأخ عبدالعزيز حاب أشارك بـ100 عبوة عصير و100 وجبة أرجو التواصل على الخاص”.

بدورها، بادرت شركة “إكاف” العربية: “مع الشكر لهذه المبادرة يا أخ عبد العزيز ولأننا من الشركات الكبرى في الملابس الرجالية قاننا نساهم بـ 200 فانلة للتغيير مع حرارة الجو”.

ولفتت مشاركة السعوديين في مبادرة عبدالعزيز، العرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تداولوا التغريدات، معبرين عن إعجابهم بالشعب السعودي، مشيرين إلى أنه من الشعوب التي تتمتع بكرم الأخلاق وحب عمل الخير والطيبة.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً