تغريدة لمطعم “شاورما” تجعل من السعوديين حديث العرب على مواقع التواصل (صور)

المصدر: خاص – إرم نيوز

أبهر الشعب السعودي، العرب، بعد لفتتهم الأخلاقية والخيرية تجاه مبادرة أطلقها أحد الشباب السعودي عبر صفحته الرسمية “تويتر”.

وغرد الشاب عبر صفحته، داعيا مطعم “شاورمر” في المملكة العربية السعودية، إلى حملة خيرية يتبرع بها بـ100 “سندويشة” إلى عمال النظافة، ليفاجأ بتغريدات من العديد من المؤسسات والهيئات والشخصيات في السعودية، التي عرضت المشاركة في الحملة الخيرية.

وما أن كتب الشاب، الذي يدعى عبدالعزيز القحطاني: “الأعزاء شاورمر، تحية طيبة، كم رتويت عشان تعطونا مئة سندويش نوزعها على عمال النظافة؟”. حتى تفاعل المطعم مع التغريدة ورحب بالفكرة مؤيدا بشدة.

الاعزاء شاورمر @ShawarmerSA تحية طيبة.

كم ريتويت عشان تعطونا 100 ساندوتش نوزعها على عمال النظافة في الشارع ؟ — عبدالعزيز القحطاني (@Mr_Abdul3ziz) April 14, 2017

وما أن رحب المطعم، حتى انهالت تعليقات من قبل جهات أخرى، وأعلن مطعم “بيتزا إن” بدوره عن تبرعه بـ100 بيتزا.

@Mr_Abdul3ziz @ShawarmerSA ومن عندنا ١٠٠ بطاقة الرعاية الصحية مجاناً

تقدم خصومات حتى٨٠٪ على العلاج والتجميل لذوي الإحتياجات الخاصة والأمراض نوصلها لهم للمنازل مجاناً???????? — تسويق الرعاية الصحية (@HealthCare99SAR) April 16, 2017

وجاء تعليق آخر من الشيخ سامي عواد، كتب فيه: “حياكم الله جميعا ومني أنا 100 مصحف لعمال النظافة”.

@Mr_Abdul3ziz @ShawarmerSA اهلا عبدالعزيز احنا كمان حابين نشارككم الاجر .. و لكم مننا ١٠٠ حمص للعمال و الله يكتب الاجر للجميع❤️ — Hummus refi حمص ريفي (@HummusRefi) April 16, 2017

وغردت “مياه تانيا” بدورها: “حيا الله الجميع! الشاورما والبيتزا تعطش لأن الجو حار! مويتكم علينا وبالكمية اللي تحتاجونها”.

وعلق “توصيل طلبات الرياض”: “شكراً أخ عبدالعزيز على المبادرة أود مشاركتكم بتوصيل من المطاعم والمتاجر بدون مقابل جزاك الله خيرا”.

@Mr_Abdul3ziz @ShawarmerSA شكرا أخي عبدالعزيز ومساهمة في الأجر سأتبرع يوميا ب ١٠٠ قارورة ماء للعمال ولمدة ١٠ أيام .. وبما أني مأذون شرعي سأعقد لمئة شاب في جدة محتسبا — د. مرسال المحمادي (@mersal59) April 16, 2017

وقالت “نايا”: “باذن الله اشارككم الاجر بـ 100 علبة لبن لمدة 10 أيام”.

وبادر “مطعم مناحي”: “مرحبا ألف عبد العزيز .. نبي نشاركم الأجر بـ100 وجبة قرصان و جريش من مطعم مناحي”.

@Mr_Abdul3ziz @ShawarmerSA واحنا حابين نشارك في الخير ومننا ١٠٠ عطر ياعبد العزيز وتستأهلون الطيب يا اهل الطيب — شركة بوابة العطور (@iperfumeg) April 16, 2017

وكتب “أيمن القاصر الحازمي”: “الأخ عبدالعزيز حاب أشارك بـ100 عبوة عصير و100 وجبة أرجو التواصل على الخاص”.

بدورها، بادرت شركة “إكاف” العربية: “مع الشكر لهذه المبادرة يا أخ عبد العزيز ولأننا من الشركات الكبرى في الملابس الرجالية قاننا نساهم بـ 200 فانلة للتغيير مع حرارة الجو”.

@Mr_Abdul3ziz @ShawarmerSA مع الشكر لهذه المبادرة يا أخ عبد العزيز

ولأننا من الشركات الكبري في الملابس الرجالية قاننا نساهم بـ 200 فانلة للتغيير مع حرارة الجو — شركة إكاف العربيه (@IKAF_CO) April 17, 2017

ولفتت مشاركة السعوديين في مبادرة عبدالعزيز، العرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تداولوا التغريدات، معبرين عن إعجابهم بالشعب السعودي، مشيرين إلى أنه من الشعوب التي تتمتع بكرم الأخلاق وحب عمل الخير والطيبة.