القضاء يلزم طبيبًا دفع ديّة صحفي توفي بأحد أشهر الأخطاء الطبية في السعودية

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

قضت محكمة سعودية متخصصة، اليوم الأحد، بإلزام أحد الأطباء دفع دية قدرها 300 ألف ريال سعودي (نحو 80 ألف دولار) لورثة الإعلامي السعودي محمد الثبيتي الذي توفي قبل نحو عامين نتيجة خطأ طبي في واحد من أشهر حوادث الأخطاء الطبية المتكررة في المملكة.

وصدر الحكم عن الهيئة الصحية الشرعية الأساسية في مدينة الدمام التابعة للمنطقة الشرقية، وتضمن أيضاً إلزام الطبيب دفع مبلغ عشرة آلاف ريال (نحو 2500 دولار) لصندوق بيت المال الحكومي.

والحكم الصادر ابتدائي، ويحق لذوي الثبيتي والطبيب الاعتراض عليه خلال 60 يومًا من تاريخ صدوره، قبل إغلاق ملف القضية التي هزت الوسط الإعلامي في المملكة قبل عامين، عندما مسَّت أحد العاملين في الصحافة السعودية، والتي طالما انتقدت تزايد الأخطاء الطبية في البلاد.

وتوفي الإعلامي محمد الثبيتي في شهر آذار/مارس العام 2015 في العناية المركزة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، بعد أن نُقل إليه عقب تعرضه لخطأ طبي بمستشفى برج الدمام الطبي، ليتم فتح تحقيق موسع في الحادثة.

وكان الثبيتي قد أجرى عملية (خراج) بسيطة في الفخذ، لكنه تعرض بعد إفاقته من التخدير لاختناق شديد وصعوبة في التنفس، وفشل الطاقم الطبي بوضع أنبوب أوكسجين له عبر الفم، بالطريقة الصحيحة، ما أدى إلى توقف قلبه لدقائق، ليدخل بعد إنعاشه في غيبوبة استمرت عدة أيام ومن ثم فارق الحياة.

وتعدّ قضية الأخطاء الطبية شائعة في السعودية، حيث يُقدّر متخصصون في قطاع التأمين الطبي عدد الأخطاء الطبية في المملكة سنويًا بمئات الأخطاء، وتتصدرها أخطاء الولادة .