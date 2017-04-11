تقلبات الطقس في السعودية تفرض تعليق الدراسة في جامعة جدة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعلنت إدارة جامعة جدة السعودية مساء اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة لمدة يوم واحد بسبب تقلبات الطقس التي تشهدها المدينة.

وأصدر مدير الجامعة، قرارًا بتعليق الدراسة غدًا الأربعاء بجميع فروع الجامعة، نظرا للأحوال الجوية التي تعيشها المملكة هذه الأيام.

وقالت الجامعة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الأشهر في السعودية :”إنه تقرر تعليق الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 15 رجب في جميع الفروع حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات”.