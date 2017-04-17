بالفيديو.. حادث مروع يتسبب بمقتل شخص في مطار بالعاصمة الرياض

المصدر: الرياض – إرم نيوز

وثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، مقطع فيديو يظهر حادثا مروريا مروعا وقع في مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وأدى الحادث إلى وفاة وافد وإصابة آخر بجروح بليغة، إذ أظهر مقطع الفيديو، سيارة اصطدمت بعامود خارج صالة السفر في المطار، وفي داخلها شخص يئن من شدة الألم، فيما يوجد مقيم ممدد وهو مضرج بدمائه بجوار السيارة، في حين تجمع عدد من الأشخاص بالمكان يطالبون باستدعاء الإسعاف، بينما كان شخص يقوم بالتصوير.

وانتقد سعوديون بشدة مصور المقطع، معتبرين أنه عمل غير أخلاقي ومطالبين بمحاسبته، لافتين إلى أنه شخص لا مبال ولم يراع مشاعر ذوي الضحايا. بحسب موقع “أخبار 24”.

ولم يتسن التحقق من تاريخ وقوع الحادث، فيما لم تصدر الجهات المعنية بياناً بشأنه.