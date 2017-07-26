سفيرا البحرين والسعودية يجتمعان مع الخارجية الروسية لوقف “مغالطات” وكالة سبوتنيك  

انتقد سفير مملكة البحرين لدى روسيا، أحمد عبدالرحمن الساعاتي، بشدة وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، على خلفية تحريفها تصريحات منسوبة له بشأن إيران.

وكانت وكالة “سبوتنيك” الروسية، نشرت تصريحات محرّفة لسفير البحرين في موسكو، عن التدخلات الإيرانية في البحرين توقفت بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وهو لم يرد في إجابات السفير عن سؤال للوكالة عن الأوضاع في مملكة البحرين بحسب ما ذكرت صحيفة “أخبار الخليج” البحرينية.

واعتبر السفير أن الوكالة انتهجت سياسة إعلامية معادية لمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، من خلال نشر أخبار مغلوطة، وتحريف التصريحات الرسمية على موقعها الرسمي، مشيرًا إلى أن ذلك سببه “عدد من المحررين اللبنانيين فيها المحسوبين على حزب الله اللبناني”.

وقال السفير الساعاتي، إن السفارتين البحرينية والسعودية تقدمتا بعدة مذكرات احتجاج إلى وزارة الخارجية الروسية حول التغطيات المتكررة لهذه الوكالة التي تسيء للعلاقات بينهما مع روسيا الاتحادية، ووعدت الخارجية الروسية بالتحقيق في الأمر.

ورفض السفير سؤالًا للوكالة عن التصنيف الطائفي لمكونات شعب البحرين وقال، إن البحرين ترفض هذا النوع من الفرز الطائفي الذي لا أساس له ولا يستند إلى الواقع.

لكن الوكالة حذفت رد السفير، ونشرت معلومات مغلوطة في هذا الشأن.

وأكد أن السفير السعودي في موسكو أبلغه أمس عن جملة من الأخبار المغرضة التي نشرتها الوكالة، وبمعدل شبه يومي ضد البحرين، مشيرًا إلى أنه سيجتمع والسفير السعودي مع الخارجية الروسية لإيقاف المغالطات والفبركات التي تتعمدها الوكالة ضد البحرين والسعودية خدمة لأجندات معروفة.