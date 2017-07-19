البحرين.. حبس 4 متهمين في قضايا تتعلق بالإرهاب والتخابر مع حزب الله

أعلنت نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، اليوم الأربعاء، حبس 4 متهمين احتياطيًا، على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بالإرهاب والتخابر، بتلقي تمويل من حزب الله اللبناني، بغرض تشويه سمعة الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أنه تم مساء أمس الثلاثاء، التحقيق في واقعة تنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون.

وأضاف أن هذه الجماعة متهمة بـ”تعطيل أحكام القانون (..) والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم لتحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها”.

وبين الحمادي، أن من بين الاتهمات الموجهة لها “التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة في الخارج، تمارس نشاطًا إرهابيًا، للقيام بأعمال إرهابية ضد مملكة البحرين ونشر أخبار كاذبة، من الممكن أن تحدث ضررًا بالأمن الوطني والنظام العام”.

وأفاد، بأن الأجهزة الأمنية “تمكنت من ضبط أحد المتهمين (لم يكشف هويته)، والذي قام بتأسيس ما يسمى مرصد المنامة لحقوق الإنسان، للعمل من خلاله كواجهة وستار لدعم الأعمال الإرهابية، التي يقوم بها داخل البحرين”. مشيرًا إلى أنه “تبين من خلال التحريات وجمع المعلومات، أن مؤسس ذلك التنظيم الإرهابي يتلقى الدعم المادي لتسيير أعمال التنظيم الإرهابية من حزب الله اللبناني” .

وأكد الحمادي، بأنه “تبين تورط إحدى المتهمات ( في إشارة إلى ابتسام الصايغ دون أن يسميها)”. ووصفها بأنها “تتخفى خلف العمل الحقوقي من التواصل والتعاون مع مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان (قطرية)، وذلك لتزويدهم بمعلومات وأخبار كاذبة ومغلوطة عن الأوضاع بالبحرين للنيل من هيبتها في الخارج”.

وبيّن أن “النيابة أمرت بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، وعرضهم على الطبيب الشرعي، كما أمرت بإجراء التحريات واستعجال التقارير الفنية”.

وفيما لم يذكر بيان النيابة العامة مدة الحبس، قال الناشط الحقوقي المعارض، سيد يوسف المحافظة، عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الأربعاء، إن ابتسام الصايغ تم توقيفها ستة أشهر، على ذمة التحقيق.

وعادة ما تتهم المعارضة السلطات بتلفيق الاتهمات للنشطاء والحقوقيين، وهو ما تنفيه المنامة.