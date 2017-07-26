ما حقيقة فتح الحدود السعودية مع قطر ؟

أطلق إعلاميون قطريون خلال الساعات الماضية إشاعة مفادها أن الحدود البرية بين قطر والسعودية ستفتح خلال الساعات القادمة، إذ تداول هؤلاء هذه المعلومة عبر تغريدات، اعتبرها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجرد أمان حاول الإعلام القطري تمريرها، مستغلا تلك الأنباء التي تحدثت عن فتح الحدود البرية بين السعودية والعراق.

ورغم أن رؤساء تحرير كبريات الصحف القطرية وبعض صحفيي قناة الجزيرة شاركوا في نشر الإشاعة، مرفقة بوثيقة قطرية تدعو عمال منفذ بوسمره للاستعداد لفتح الحدود، إلا أنهم حاولوا بطرق غير بريئة احتساب الخطوة “إن تمت” لصالح تركيا وفي مرتبة ثانية الوساطة الكويتية.

وكتب الصحفي ماجد الخليفي، رئيس تحرير استاد الدوحة (رياضية)، “فتح الحدود البرية بين قطر والسعودية خلال الساعات القادمة!! والله أعلم”.

فتح الحدود البريه بين قطر والسعوديه خلال الساعات القادمه!!

والله أعلم. — ماجد الخليفي (@MAJEDALKHELAIFI) July 25, 2017

مذيع قناة الجزيرة جمال ريان، تلقف هذه التغريدة سريعًا، وعلق قائلا “إن صح خبر فتح الحدود البرية السعودية القطرية خلال ساعات، فهذا مؤشر على نجاح الوساطة الكويتية أولا ورجاحة عقل القيادة السعودية ثانيا”.

ان صح خبر فتح الحدود البرية السعودية القطرية خلال ساعات فهذا مؤشر على نجاح الوساطة الكويتية اولا ورجاحة عقل القيادة السعودية ثانيا #الخليج https://t.co/WsRsPZo53Q — جمال ريان (@jamalrayyan) July 25, 2017

وعلق السعودي نايف بن عويد، ردا على الإعلامي الرياضي القطري، قائلا “يا ماجد يا خليفي .. فتح الحدود يأتي قراره من الرياض وليس من أنقرة.. وبأمر سلمان وليس بأمر أردوغان”.

ياماجد ياخليفي .. فتح الحدود يأتي قراره من الرياض

وليس من أنقره .. وبأمر سلمان وليس بأمر اردوغان .. pic.twitter.com/Lvkp6UvpJm — بن عويد #2030 ???????? (@fdeet_alnssr) July 26, 2017

وتفاعلت إحدى سيدات العائلة الحاكمة في قطر وتدعى مريم آل ثاني، مع هذا السجال وكتبت تقول “شخصياً أتمنى #فتح_الحدود_البرية_بين_قطر_والسعودية بعد جلوس العقلاء والوصول لاتفاق وتهدئة النفوس”.

شخصياً أتمنى #فتح_الحدود_البرية_بين_قطر_والسعودية بعد جلوس العقلاء والوصول لاتفاق وتهدئة النفوس. — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) July 26, 2017

أما فهد العمادي، فبدا مزهوًا بالإشاعة محاولا تجاوز الدول المقاطعة، وغرد “للتنويه في حال فتح الحدود فذلك بسبب الوساطة ولن يكون ذلك منّة من الدول الـ3 حتى لا يخرج علينا أحدهم ويقول من أجل الشعب القطري تم رفع الحصار”.

للتنويه في حال فتح الحدود فذلك بسبب الوساطه ولن تكون منة من الدول ال٣ حتى لايخرج علينا احدهم ويقول من اجل الشعب القطري تم رفع الحصار ! — فهد العمادي (@fahedalemadi) July 25, 2017

“بأسهم بينهم..”

ورغم أن غالبية تغريدات الإعلاميين القطريين، الذين حاولوا تسويق “الإشاعة”، كانت مطبوعة بلغة التمني التي لا تخفي سعيهم لتسجيل أي نقاط نصر لجولة أردوغان الخليجية على حساب الوساطة الكويتية، فإنهم لم ينصتوا لتلك الأصوات التي صدحت من داخلهم بأن فتح الحدود “غير صحيح”، ومن أبرزهم صادق محمد العماري، رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، الذي كشف مرغما الحقيقة في تغريدة قال فيها، إن “معلومة فتح المنافذ البرية بين قطر والسعودية غير صحيحة، وصورة تعميم منفذ بوسمره الغرض منه عودة الموظفين لمقر عملهم، لكن فتح الحدود إشاعة”.

معلومة فتح المنافذ البرية بين قطر والسعودية غير صحيحة، وصورة تعميم منفذ بوسمره الغرض منه عودة الموظفون لمقر عملهم لكن فتح الحدود إشاعة. — صادق محمد العماري (@sadeq_mohammad) July 25, 2017

ويرى محللون ومتابعون لتطورات الأزمة، أن وقوف إعلاميين قطريين وغالبيتهم يمثلون صحفا شبه رسمية، خلفَ تسويق هذه الإشاعة بالتزامن مع فتح الحدود السعودية ـ العراقية، يراد منه ربما الترويج لتنازلات قطرية قادمة، خصوصا وأن تقارير إعلامية، كشفت أن الدوحة ساومت على بعض بنود مطالبات الدول الأربع المقاطعة بشرط فتح الحدود البرية، إلا أن طلبها رفض، مع إصرار الدول المقاطعة على تنفيذ المطالب كافة.