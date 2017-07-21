قرقاش: الضغط على قطر ناجع والمرسوم الأميري خطوة إيجابية

في أول تعليق من الدول المقاطعة لقطر على المرسوم الأميري بتعديل قانون مكافحة “الإرهاب” بالبلاد، قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات إن “الضغط على قطر بدأ يؤتي ثماره”.

وأوضح قرقاش ضمن تغريدة على حسابه في تويتر أن “المرسوم القطري بتعديل قانون مكافحة الإرهاب خطوة إيجابية للتعامل الجاد مع قائمة 59 إرهابيًا..ضغط الأزمة يؤتي ثماره والأعقل تغيير التوجه ككل”.

المرسوم القطري بتعديل قانون مكافحة الإرهاب خطوة إيجابية للتعامل الجاد مع قائمة ٥٩ إرهابيا، ضغط الأزمة يؤتي ثماره والأعقل تغيير التوجه ككل. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢١ يوليو، ٢٠١٧

وحول خلية العبدلي التي ضبطت في الكويت قال قرقاش “التصريح الإيراني بأن لديها أفضل العلاقات مع 3 دول خليجية تداعى بفعل تدخل طهران في الشأن الكويتي، التوجه الإيراني في الخليج العربي أساسه خاطئ”.

التصريح الإيراني بأن لديها أفضل العلاقات مع ٣ دول خليجية تداعى بفعل تدخل طهران في الشأن الكويتي، التوجه الإيراني في الخليج العربي أساسه خاطئ — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢١ يوليو، ٢٠١٧

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أصدر أمس الخميس، مرسوما ينص على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة “الإرهاب”، في خطوة اعتبرها مراقبون أولى ثمار مقاطعة الدوحة.

وتضمن المرسوم بحسب الوكالة القطرية للأنباء “تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب”.

كما تم بموجب المرسوم “استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهما، وبيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز”.

ونص المرسوم على أن تنفيذ الأمر القانوني والعمل به يسري في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما وقعت واشنطن والدوحة مؤخرًا مذكرة تفاهم حول الإرهاب، عندما زار وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قطر في جولة استمرت ثلاثة أيام لدول الخليج العربية في محاولة لإنهاء الأزمة المستمرة مع قطر منذ شهر ونصف الشهر.

وقال قرقاش حينها معلقًا على المذكرة “نرى مؤشرات الآن على أن ضغطنا ينجح… نحن مستعدون لأن تستغرق هذه العملية وقتًا طويلًا”.