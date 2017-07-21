الجبير من روما: ليس هناك مجال للتفاوض مع قطر‎ ومتمسكون بالمطالب

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إنه ليس هناك في الوقت الحالي مجال للمفاوضات مع قطر لإيجاد حل للأزمة الخليجية.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي عن الجبير القول خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو صباح اليوم الجمعة، في ختام محادثات أجرياها في مقرّ وزارة الخارجية بروما: ” ليس هناك مجال للمفاوضات مع قطر، لأن الأمر لا يتعلق بمفاوضات، بل بمسألة مفادها: هل هناك دعم للإرهاب أم لا؟”.

وتابع الجبير، قائلاً: “إن السعودية والإمارات والبحرين ومصر لديها مبادئ واضحة، حيث أعلنت عن ضرورة تنفيذ المطالب المتعلقة بالكف عن دعم و تمويل الإرهاب، وعدم توفير مأوى للإرهابيين، ووقف خطاب الكراهية”.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن “ثمانية من الطلبات المقدمة في 13 يونيو/ حزيران الماضي إلى قطر لحل الأزمة، كانت قد قبلتها بالفعل في العام 2014 ولكنها لم تنفذها أبدًا”.

واعتبر الوزير أن “الحل بالتالي بسيط، إذ يجب على قطر أن تلتزم بمبادئنا وتضعها موضع التنفيذ”.

وشدد على أن قرار المقاطعة لقطر من جانب الدول الأربع “كان خطوة مؤلمة، ولم تتخذ لإيذاء قطر”، معرباً عن الأمل، في أن “تسود الحكمة وأن يفعل إخواننا الشيء الصحيح لوضع المنطقة في اتجاه أفضل.”

وحول العلاقات مع طهران أكد الجبير أن “إيران تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وتشعل نار الطائفية، وتدعم الإرهاب وتزرع خلاياه في بلدان أخرى في المنطقة، كما ترسل الحرس الثوري الإيراني إلى سوريا والعراق واليمن، وتُدخل الأسلحة والمتفجرات إلى الكويت والبحرين بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة “.