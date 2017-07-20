الجبير: الدول المقاطعة لقطر لا تتعجل الحل طالما لم تنفذ قطر المطالب

صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلجيكي، ديديه رايندرز، في بروكسل اليوم، بأن الدول المقاطعة لقطر ليست في عجلة من أمرها في مسألة المقاطعة.

وقال الجبير: “لسنا في عجلة من أمرنا في مسألة مقاطعة قطر إذا لم تلبِ المطالب، ولن نتسامح مع الإرهاب والمتعاملين معه”. مؤكدًا، أن “القطريين استخدموا قناة الجزيرة، ووسائل إعلام أخرى لتمجيد الإرهاب والتطرف، والعمل على التحريض ونشر التطرف”.

وأشار الجبير إلى أن “قطر تموّل وتحتضن شخصيات إرهابية من دول مختلفة على أراضيها”، مضيفًا، أن “السعودية تأمل أن تغير قطر سياساتها، وتقبل بمطالب الدول الأربع المقاطعة وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر”.

وقال الجبير خلال لقائه مع وزير الخارجية البلجيكي، إن التصدي للإرهاب هو الذي دفع السعودية لمقاطعة قطر مع الدول العربية الثلاث الأخرى، وأن “موقف السعودية من قطر يعود لدعمها وتمويلها التطرف والكراهية”، مؤكدًا أن “السعودية لن تتسامح بنشر التطرف والإرهاب”.

وفيما يتعلق بالملف اليمني، أكد الجبير على أن السعودية تدعم مساعي مبعوث الأمم المتحدة لليمن ولد الشيخ أحمد، وركزت على أهمية زيادة مساعدة اليمن إنسانيًا وسياسيًا وصولاً للحل.

من جهته قال وزير خارجية بلجيكا، إن الاتحاد الأوروبي منفتح على المساعدة في حوار خليجي، ويؤيد المساعي الكويتية لحل أزمة قطر، مؤكدًا ضرورة التصدي لخطاب الكراهية.