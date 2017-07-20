قرقاش لقطر: الاستقواء بالأجنبي درب زلق والحل خليجي مفتاحه السعودية

شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش على أن رهان قطر على أطراف خارجية لحل الأزمة الخليجية خاسر وسينحسر.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في تويتر اليوم الخميس، ” في أزمة قطر المتواصلة الرهان على الحل الخارجي سينحسر، وهو رهان واهم ينتقص ويهمش ضرر قطر على جيرانها، والتطاول و المناورة لا تمثل إستراتيجية”.

وأضاف “تمر كل أزمة بضبابية، مقصودة وغير مقصودة، فالمناورة والاعتماد على حل خارجي وتمييع المفاهيم سراب، ويبقى أساس الأزمة حيّا وملخصه تغيير التوجه.”

وطالب قرقاش قطر بتغليب الحكمة والعقل على التزلف والمكابرة والاستقواء بالأجنبي على الإخوة، مضيفًا:” الحكمة أن تدرك الدوحة أن الحل خليجي ومفتاحه السعودية، المناورة والمكابرة والاستقواء بالحزبي والأجنبي درب زلق لا نتمناه للدوحة”.

وتابع “فِي ظل إدراك المجتمع الدولي أن حل مأزق قطر خليجي، نبحث عن الحكمة لا المكابرة، كبير من يقول أخطأت بحقكم ومصلحتي ووجداني ضمن البيت الخليجي.”

وحذر قرقاش الدوحة من مسار العناد والمغامرة، قائلا “الخوف أن قطر التي انزلقت سياستها من التوسط بين الأطراف إلى تمويل ودعم التطرف ستنزلق مجددًا عبر البوابة الخارجية، أوهام السيادة صعبة التصديق”.