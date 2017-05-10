لمواجهة التشدد النسائي.. السعودية تنشئ وحدة نسائية للأمن الفكري بالمسجد الحرام

المصدر: وكالات- إرم نيوز

أنشأت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، وحدة للأمن الفكري، لمواجهة تلوث الفكر وصور الانحراف والتشدد النسائي.

وكشفت المستشارة فاطمة بنت زيد الرشود مديرة الإدارة، لصحيفة “الرياض” السعودية في عددها اليوم الأربعاء، عن أن “الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد النسائي بالمسجد الحرام، أنشأت الوحدة الجديدة للأمن الفكري، انطلاقًا من تعاليم الإسلام السمحة ومقاصده العظمى في حفظ الدين والعقل من تلوث الفكر وصور الانحراف والتشدد، وحفاظًا على سلامة فكر المرأة المسلمة وعقلها من الانحراف عن الوسطية والاعتدال المستمدة من الكتاب والسنة”.

وأكدت أن وحدة الأمن الفكري تُعنى بتحصين الفتيات المسلمات ضد الفكر المسموم والتطرف وتعزز مفهوم الوسطية والاعتدال بعيدًا عن التطرّف والغلو والإفراط أو التفريط.

وأوضحت أنّ من أهم ما تهدف إليه الوحدة هو نشر سماحة الإسلام ويسره، وتوضيح العقيدة الصحيحة، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، والتحذير من كل دعوة تسعى لهدم الدين الصحيح.

وأشارت إلى أن “الوحدة تهدف إلى نشر العلم الشرعي الصحيح القائم على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؛ لتكوين جيلٍ واعٍ يمتلك آليات التعامل مع الأحداث المعاصرة دون الإخلال بالأصول والثوابت”.