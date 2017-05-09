الحكومة اليمنية تطالب “التعاون الإسلامي” بتصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية”

المصدر: وكالات - إرم نيوز

دعت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، منظمة التعاون الإسلامي إلى تصنيف جماعة “أنصار الله” الحوثيين، جماعة “إرهابية”.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، عن وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، قوله إن “اليمن يعاني إرهاباً من نوع جديد، إنه إرهاب ميليشيا الحوثي و الرئيس السابق علي عبدالله صالح الانقلابية، وهو لا يقل خطورة عن إرهاب داعش والقاعدة”، حسب تعبيره.

وطالب فضائل، خلال الدورة الـ11 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي عقدت في مدينة جدة السعودية، بإدانة “التدخل الإيراني الصارخ، ودعمها للإرهاب والجماعات الإرهابية في اليمن وبقية الدول العربية”.

وأشار المسؤول اليمني، إلى أن نحو 37 ألفاً و888 مدنياً سقطوا قتلى وجرحى بنيران الحوثيين، وحلفائهم من القوات الموالية لصالح.

وأوضح أن الحوثيين هدموا أكثر من 528 منزلاً، وزرعوا عشرات الألغام التي أدت إلى سقوط أزيد من 673 شخص بين قتيل وجريح، مشيرا إلى أن مسلحي الجماعة قاموا باعتقال واختطاف 16 ألفاً و804 مدنياً، وما يزال أكثر من 4 آلاف معتقل في سجونهم.