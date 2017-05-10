تعرف على أعداد المقيمين في السعودية الذين تجاوزت أعمارهم الـ60 وما زالوا يعملون

المصدر: الرياض – إرم نيوز

قدمت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، نشرة إحصائية عن سوق العمل تضمنت معلومات عن المشتغلين والباحثين عن عمل ومعدلات البطالة في المملكة خلال الربع الأخير من عام 2016.

وأظهرت الأرقام أن غير السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين الـ60 و64 عاما، ما زالوا على رأس العمل في القطاعين الحكومي والخاص بلغ عددهم 208 آلاف مقيم و5.8 ألف مقيمة، ليكون إجمالي عددهم 214 ألفا.

فيما بلغ عدد المواطنين والمواطنات الذين تتراوح أعمارهم بين الـ60 والـ64 عاما، وما زالوا على رأس العمل في القطاعين الحكومي والخاص بلغ 17.2 ألف مواطن، و6.4 ألف مواطنة، أما من تجاوزوا الـ65 من العمر وما زالوا على رأس العمل فبلغ عددهم 10.3 ألف مواطن و2.6 ألف مواطنة، وفقا لموقع “أخبار 24”.

وبحسب الإحصائيات، فقد بلغ عدد المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين الـ57 والـ66 ويبحثون عن عمل، 167 مواطنا و3488 مواطنة، فيما بلغ مجموع السعوديين الباحثين عن عمل لمختلف الفئات العمرية 917 ألف مواطن ومواطنة.

وعن أسباب لجوء المواطنين في هذه السن للعمل، قالت مصادر إنه الهروب من الفراغ والوحدة بعد انشغال الأبناء بحياتهم الخاصة، والرغبة في تنمية المجتمع ونقل خبراتهم للموظفين الأصغر سناً.

يذكر أن الإحصائيات أظهرت أن إجمالي عدد المشتغلين بالمملكة من مواطنين ومقيمين في نهاية 2016 بلغ 13.9 مليون مواطن ومقيم.