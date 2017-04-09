بالصور.. تعرف على أعلى 10 رواتب في السعودية

المصدر: أبانوب سامي- إرم نيوز

أظهر استطلاع الرواتب التجارية الخليجية للعام 2017، نموًا بطيئًا للمرتبات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في العام الماضي، حيث واجهت المنطقة انخفاضًا في الإنفاق الحكومي، وتدابير تقشفية جديدة، مع انخفاض عائدات النفط.

ووفقًا لشبكة “أري نيوز” وجدت دراسة استطلاعية، أن متوسط الراتب الشهري للمغتربين الآسيويين والعرب والغربيين، قد زاد بنسبة 0.49 في المائة فقط أو 54 دولارًا خلال العام الماضي، إذ ارتفع من 11123 إلى 11177 دولارًا. وكانت هذه النسبة تقل بنسبة 0.3 في المائة عن 211 11 دولارًا في العام 2015.

وشهدت المملكة العربية السعودية أضعف نسبة نمو عام في الرواتب بزيادة قدرها 0.18 في المائة في المتوسط عبر الفئات المغتربة الثلاث (الآسيويين والعرب والغربيين) إذ ارتفع متوسط المرتبات من 12986 دولارا إلى 13010 دولارات في الشهر.

وقد ارتفع متوسط رواتب الآسيويين في المملكة بنسبة 0.26 في المائة من 10825 إلى 10853 دولارا، وارتفعت الرواتب العربية بنسبة 0.22 في المئة من 13936 إلى 13966 دولارا، وارتفعت الرواتب الغربية بنسبة 0.11 في المائة من 14197 إلى 14212 دولارا.

كما ظلت الفجوة في الرواتب بين مختلف الجنسيات واسعة في المملكة.

أعلى المرتبات في المملكة العربية السعودية

1- قطاع الإدارة التنفيذية -العضو المنتدب بالشركات متعددة الجنسيات: 39643 دولارا.

2- قطاع الإدارة التنفيذية -العضو المنتدب بالشركات المحلية: 25457 دولارا.

3-الخدمات المصرفية -مدير الخزانة: 15797 دولارا.

4-قطاع البناء -مدير المشروع: 14261 دولارا.

5- تكنولوجيا المعلومات -مدير: 14231 دولارا.

6- الرعاية الصحية -طبيب عام/ مدير: 12777 دولارا.

7- العقارات -مدير: 12611 دولارا.

8- الموارد البشرية -مدير: 12003 دولارات.

9- الخدمات المصرفية -مدير فرع: 11957 دولارا.

10- مجال القانون -محامي تسويق / مدير: 11790 دولارا.