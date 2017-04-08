القديّة.. السعودية تكشف عن مشروع عملاق لبناء مدينة ترفيهية قرب الرياض

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

كشف ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، عن إطلاق مشروع عملاق يتضمن بناء مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة، حيث سيتم إنشاؤها على مساحة 334 كيلو متراً مربعاً في منطقة “القِدِيّة” جنوب غرب العاصمة الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن الأمير محمد قوله إن وضع حجر الأساس للمشروع سيكون في بداية العام 2018، وافتتاح المرحلة الأولى منه في العام 2022، وسيجعل من العاصمة السعودية واحدة من ضمن أفضل مئة مدينة للعيش على مستوى العالم.

وأوضح الأمير أن صندوق الاستثمارات العامة الحكومي الذي يرأس مجلس إدارته، سيكون المستثمر الرئيس في المشروع، إلى جانب عدد من كبار المستثمرين المحليين والعالميين، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع تباعاً عبر مجموعة من الأخبار والإعلانات التوضيحية خلال فترة العمل وحتى افتتاحه بشكل كامل.

ويضم المشروع أربع مجموعات رئيسة هي: الترفيه، ورياضة السيارات، والرياضة، والإسكان والضيافة، بالإضافة لتواجد أشهر المطاعم والماركات العالمية والفنادق.

وقالت وكالة الإنباء السعودية إن المشروع سيوفر بيئات متنوعة تشمل مغامرات مائية ومغامرات في الهواء الطَّلق وتجربة برية ممتعة، ومسابقات رياضية شيقة وألعاب الواقع الافتراضي بتقنية الهولوغرام ثل%D