محمد بن سلمان يلتقي عددًا من كبار مشايخ القبائل اليمنية (صور)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

استقبل ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الأربعاء، كبار مشايخ القبائل اليمنية.

وقال بن سلمان إن “المملكة تنظر لليمن على أنه العمق الاستراتيجي للأمة العربية. اليمن هو عمق العرب، هو أساس العرب، هو أصل العرب، كل جذورنا وكل أعراقنا ترجع في الأخير لليمن”.

وأضاف أكبر خطأ قام به العدو أنه يحاول المس في عمق وصلب العرب، جمهورية اليمن الشقيقة، وذلك ما دعا كل العالم العربي أن يستنفر لما يحدث في اليمن، وانقلبت الطاولة في السنة والنصف الأخيرة، ليس فقط في اليمن بل في كل العالم العربي والإسلامي، بسبب أنهم ارتكبوا خطأ، أنهم لمسوا وفكروا أن يلمسوا عمق العرب، دولة اليمن”.

من جانبه، ألقى الشيخ مفرح بحيبح، كلمة باسم مشايخ القبائل اليمنية عبر خلالها عن “الشكر للسعودية لاستجابتها لرغبة مشايخ القبائل اليمنية للالتقاء بالقيادة السعودية”.

وأشار الشيخ مفرح إلى “ما حققته قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تقدم في تحرير الأراضي اليمنية حتى أصبحت على أبواب صنعاء، بمساندة قوات التحالف العربي”.

كما تقدم بالشكر للسعودية على “الجهود الإغاثية والأعمال الإنسانية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”.