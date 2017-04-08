حريق بمستشفى الملك خالد في حائل السعودية.. وجدل بشأن الضحايا (صور وفيديو)

المصدر: الرياض- إرم نيوز

اندلع حريق فجر السبت، في غرفة وحدة إمداد التيار المستمر لأقسام العناية الحرجة، في مستشفى الملك خالد بمدينة حائل السعودية، في حين تم نقل بعض الحالات إلى مستشفيات أخرى بالمنطقة، بعد انتشار الدخان داخل بعض أقسام المستشفى.

وحسب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم نافع بن عليان الحربي، فإنه “عند الساعة 4:52 من فجر السبت، تبلّغ مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة، عن حادث حريق بمستشفى الملك خالد في حائل”.

وقال الحربي في تغريدة على حسابه في تويتر إنه “جرى انتقال الفرق اللازمة، وعند الوصول للموقع، تبين أن الحريق في غرفة وحدة إمداد التيار المستمر لأقسام العناية الحرجة بالمستشفى، وتم إخماد الحريق في مهده”.

وأردف الحربي قائلا “كإجراء احترازي، جرى نقل عدد من الحالات إلى مستشفيات أخرى داخل مدينة حائل للمحافظة على سلامتهم”، مؤكدا على أنه “لم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات”، موضحا أنه “تمت إعادة الأوضاع إلى طبيعتها داخل المستشفى”.

من جهتها، أقدمت شرطة مدينة حائل بالتعاون مع شرطة المرور على إغلاق كافة الطرق الرئيسية المؤدية إلى المستشفى، بهدف تسهيل حركة سيارات الإسعاف للمساعدة في السيطرة على الحريق ونقل المرضى للمستشفيات الأخرى.

وبالرغم من نفي فرع وزارة الصحة في مدينة حائل، وقوع أي إصابات أو وفيات نتيجة الحريق، فضلا عن التأكيد على سلامة كل من كان في المستشفى، إلا أن مواطنا يدعى يوسف السعدون كتب على صفحته الخاصة في “تويتر” أن والده توفي متأثرا بجراحه نتيجة الحريق، فيما لم يتسن لـ”إرم نيوز” التأكد من صحة التغريدة أو صحة الصفحة التابعة للمواطن.