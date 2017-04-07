مقتل هندي بمقذوفات مصدرها اليمن على”نجران” السعودية 

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أعلنت السلطات السعودية اليوم الجمعة، مقتل مقيم هندي وإصابة 3 آخرين، إثر سقوط مقذوفات عسكرية على منطقة “نجران” جنوبي المملكة، مصدرها الأراضي اليمنية.

وقال الدفاع المدني السعودي، عبر حسابه على “تويتر”، إنه باشر حادثة سقوط مقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية، نتج عنها وفاة مقيم وإصابة 3 آخرين من الجنسية الهندية تم نقلهم للمستشفى.

ولم يحدد الدفاع المدني الجهة التي أطلقت المقذوفات، لكن الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة يشهد تصعيداً عسكرياً بين جماعة الحوثي اليمنية، والقوات السعودية.

ويشن الحوثيون، هجمات صاروخية على المناطق الحدودية الجنوبية للسعودية، أسفرت خلال الفترة الماضية عن سقوط مغتربين من جنسيات عربية وآسيوية، كما سقط فيها عسكريون.