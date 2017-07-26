مصر تتسلّم الدفعة الرابعة من مقاتلات “رافال” الفرنسية (صور)

تسلمت مصر، اليوم الأربعاء، مقاتلتين من طراز “رافال“، تمثلان الدفعة الرابعة من صفقة عسكرية أبرمتها مع فرنسا في فبراير/ شباط 2015.

وبذلك يرتفع عدد المقاتلات من هذا النوع الذي حصلت عليه القاهرة بحسب الاتفاق إلى 11 طائرة من إجمالي 24.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، إن “طائرتين من مقاتلات الجيل الرابع متعددتيْ المهام من طراز “رافال” انضمتا إلى تشكيلات القوات الجوية، و تمثلان الدفعة الرابعة من هذا الطراز”.

وأوضح أن عدد الطائرات التي وصلت مصر اعتباراً من النصف الثاني من 2015 حتى الآن، بلغ 11 طائرة، وذلك من إجمالي 24 طائرة من المقرر أن تتسلمها مصر وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، والذي لم يذكره.

وسبق أن تسلّمت مصر الدفعة الأولى من طائرات “رافال”، والتي شملت 3 طائرات في يوليو/ تموز 2015، فيما تسلّمت 3 أخرى في الدفعة الثانية في يناير/ كانون الثاني 2016، وتسلّمت 3 أخرى بالدفعة الثالثة في أبريل/نيسان الماضي.

وأكد المتحدث باسم الجيش المصري، أن “طائرات رافال الجديدة تعدّ بمثابة إضافة قوية لقدرات قواتنا الجوية بما تملكه من خصائص فنية وأنظمة قتالية ونيرانية عالية، تمكنها من تنفيذ المهام بمديات كبيرة على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة”.

والصيف الماضي، تسلّمت مصر أيضاً من فرنسا، حاملتي مروحيات “ميسترال”، بعد اتفاق بشأنهما بين البلدين في أكتوبر/ تشرين أول 2015.

ومثلت صفقات التسليح العسكري “رأس الحربة” في العلاقات المصرية- الفرنسية، عقب تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السلطة في يونيو/حزيران 2014، حيث باتت فرنسا أحد مصادر التسليح المصري، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا.