بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من طائرات “رافال” الفرنسية

المصدر: محمد منصور - إرم نيوز

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي اليوم الأربعاء، تسلم بلاده 3 طائرات متعددة المهام من مقاتلات الجيل الرابع طراز “رافال” من فرنسا، ليصل عدد الطائرات التي تسلمتها من نفس الطراز حتى الآن إلى 9 منذ يوليو الماضي.

وقال الرفاعي، في بيان له، إن القوات المسلحة احتفلت بانضمام ثلاث طائرات متعددة المهام من مقاتلات الجيل الرابع طراز “رافال” إلى تشكيلات القوات الجوية، والتى تمثل الدفعة الثالثة من هذا الطراز التي تتسلمها مصر فى إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا والذى يشمل العديد من التعاون فى مجالات التسليح والصناعات العسكرية المختلفة” .

وتعد طائرات رافال الجديدة بمثابة إضافة لقدرات القوات الجوية المصرية بما تملكه من خصائص فنية وأنظمة قتالية عالية، تمكنها من تنفيذ مهام كبيرة على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، والتى تتيح لها التعامل مع جميع التهديدات الجوية والأرضية بكفاءة عالية .

وأشار المتحدث العسكري، إلى أن المقاتلة رافال تتميز بالقدرة على تعقب العديد من الأهداف الجوية والتعامل مع أكثر من هدف فى توقيت واحد، بتنفيذ مهام السيطرة الجوية وصد الهجمات المعادية والتعامل مع الأهداف ذات المدى البعيد من مختلف أوضاع الاستعداد الجوى فى أصعب الظروف لمسارح العمليات المختلفة” .

وحلقت الطائرات الثلاث فى سماء القاهرة بعد رحلة منفردة بقيادة الطيارين المصريين استغرقت أكثر من 3 ساعات ونصف بعد إقلاعها من إحدى القواعد الفرنسية وصولاً إلى مصر.

وأبرمت مصر وفرنسا عدة صفقات عسكرية من بينها صفقة لشراء 24 طائرة مقاتلة رافال، وكانت هذه أول مرة تبيع فيها فرنسا الطائرة المقاتلة لدولة أخرى.

وتسعى مصر إلى تعزيز قوتها العسكرية حتى تتصدى لمتشددين ينشطون في شبه جزيرة سيناء منذ عامين وتخشى امتداد الأزمة التي تشهدها ليبيا المجاورة إلى أراضيها، كما يحرص حلفاء مصر على تحسين صورتها وسط منطقة تعاني الاضطرابات.

واشترت مصر أربع سفن حربية من طراز جويند التي تصنعها شركة “دي.سي.إن.إس” التي تصنع ميسترال والتي تملك الحكومة الفرنسية 64% من أسهمها مقابل 35% لمجموعة تاليس الدفاعية.