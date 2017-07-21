الجيش المصري يقتل 30 مسلحًا ويحبط 4 تفجيرات في سيناء

أعلنت القوات المسلحة المصرية، تصفية 30 مسلحًا من الجماعات المتطرفة، وإحباط 4 تفجيرات بعربات مفخخة كان يجري التخطيط لها في شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي: إن “قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني والشرطة المدنية فرضت حصارًا محكمًا على البؤر الإرهابية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح”.

وأضاف، في بيان صادر عنه، أن “عملية المداهمات الأرضية بالتعاون مع القوات الجوية أسفرت عن مقتل 30 تكفيريًا، والقبض على 5 آخرين، وتدمير 12 عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية لاستهداف الجيش”.

وتابع المتحدث العسكري: “تم تدمير 4 عربات مفخخة قبل استهدافها التمركزات الأمنية، واكتشاف وتدمير 30 عبوة ناسفة زرعتها العناصر التكفيرية على محاور التحرك للقوات، وكذلك تدمير 4 مخازن تحتوي على مواد متفجرة شديدة الخطورة، وتفجير 19 ملجأ تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية، فضلًا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر متعددة الأنواع”.

وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس” الذي أعلن في نوفمبر 2014، مبايعة تنظيم داعش، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”.

واتهمت السلطات المصرية، “ولاية سيناء” بالمسؤولية عن هجمات طالت عناصر الجيش والشرطة خلال الأشهر الأخيرة، وباتت متكررة على نحو شبه يومي، ما أسفر عن مقتل العشرات منهم.