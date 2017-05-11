مقتل 13 مسلحًا قبليًا في هجوم لمجهولين شمالي سيناء

المصدر: وكالات – إرم نيوز

قال مصدر أمني وشهود عيان، اليوم الخميس، إن 13مسلحًا قبليًا قتلوا واختطف اثنان آخران، في هجوم شنه مجهولون جنوبي مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق).

وحسب شهود عيان، فإن “مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة دفع رباعي شنوا هجومًا بالأسلحة الآلية، في وقت متأخر مساء الأربعاء، على تجمع لمسلحين من قبيلة الترابين (إحدى أكبر قبائل سيناء) بقرية البرث جنوب مدينة رفح”.

وأشاروا إلى أن “الهجوم أسفر عن مقتل 13 مسلحًا قبليًا واختطاف اثنين آخرين”.

وأكد مصدر أمني حدوث الهجوم، مرجحًا أن يكون وراءه تنظيم “داعش” بعد المناوشات الأخيرة بين الطرفين.

وقال المصدر الأمني إن “من بين المختطفين محمد سليمان مضعان نجل قاض عرفي كبير بقبيلة الترابين”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم يصدر بيان من قبيلة الترابين أو السلطات المصرية حتى الساعة الـ 07:50 تغ.

وتشهد قرية “البرث” جنوبي رفح بمحافظة شمال سيناء صراعًا مسلحًا، منذ الـ 17 من نيسان/أبريل الماضي، بين عناصر من تنظيم “داعش” وأبناء قبيلة “الترابين”.

ويهاجم مسلحو تنظيم داعش عادة أبناء هذه القبيلة بدعوى تعاونها مع الجيش والأمن المصريين، وفق بيانات سابقة للتنظيم.

وتوعدت قبيلة “الترابين” عناصر “داعش” بالقتل، ودعت قبائل سيناء إلى التوحد للقضاء على التنظيم، في بيانين منفصلين سابقين.

وتنشط في محافظة سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس” الذي أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، مبايعة تنظيم “داعش”، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.