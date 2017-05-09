مصر تغلق معبر رفح مع قطاع غزة لأجل غير مسمى‎

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

أغلقت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، معبر رفح البري مع قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك بعد عمله مدة أربعة أيام باتجاه واحد لعودة العالقين إلى القطاع.

وذكرت مصادر، أن أكثر من 3 آلاف شخص عادوا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح خلال فترة عمله لأربعة أيام، فيما لم يسمح لأي مغادر باجتياز المعبر.

وكانت السلطات المصرية، فتحت معبر رفح آخر مرة للسفر في الاتجاهين في 6 آذار/مارس الماضي.

وكانت تلك المرة الثالثة التي تفتح السلطات المصرية معبر رفح للسفر في الاتجاهين منذ مطلع العام الحالي.

ويشهد معبر رفح أزمة في عمله منذ منتصف عام 2013 إثر توتر العلاقات بين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 ومصر.

وانعكس توتر العلاقة بين حماس ومصر، سلبيا على معبر رفح المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي، ولم تفتحه السلطات المصرية إلا في مناسبات استثنائية بغرض سفر الحالات الإنسانية.