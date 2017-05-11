الرباط: 284 امرأة و333 طفلًا مغربيًا يقاتلون بصفوف داعش

المصدر: عبداللطيف الصلحي – إرم نيوز

كشف وزير الداخلية المغربي عبدالوافي الفتيت، أمس الأربعاء، عن عدد المواطنين المغاربة الذين يقاتلون في صفوف التنظيمات المتشددة بالعراق وسوريا، وفي مقدمتها داعش.

وقال الوزير -بحسب تقرير قدمه لمجلس النواب- إن “ألفًا و 631 مغربيُا يقاتلون في صفوف التنظيمات المتشددة الموجودة خصوصًا بالعراق وسوريا، 864 منهم ينشطون داخل تنظيم داعش”.

وأضاف أن “284 امرأة و333 طفلًا التحقوا ببؤر التوتر ويقاتلون ضمن صفوف داعش بسوريا والعراق”، مشيرًا إلى أن “558 متطوعًا جهاديًا لقوا حتفهم هناك”.

ويأتي الكشف عن هذه الأرقام في وقت يواصل فيه المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي، الخاص بتفكيك الخلايا المتشددة، جهوده للحد من تحركات العناصر المسلحة بالمملكة، وإفشال مخططاتها.

وأكد وزير الداخلية، أن الجماعات المتشددة “تستغل تراجع أدوار الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني بالمغرب، للإعداد لعدد من العمليات الإرهابية”، مشيرًا إلى أنها “تحاول استعمال بعض المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات، وكذا الاستعانة بخبرة بعض المتشددين المتواجدين خارج المغرب”.