استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في القدس

سقط فلسطيني ثالث قتيلًا برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بعد مناوشات بين الطرفين جرت بعدة أحياء من مدينة القدس المحتلة، وذلك احتجاجًا على وضع إسرائيل لبوابات إليكترونية عند مداخل المسجد الأقصى.

وقالت مصادر فلسطينية، إن الشهيد الثالث يدعى محمد لافي، ويبلغ من العمر 17 عامًا، وقد تم تكريمه أمس لنجاحه في التوجيهي، وبذلك يرتفع عدد شهداء القدس اليوم إلى ثلاثة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينة، قد أعلنت استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الطور بالقدس المحتلة. بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب الشبان خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة، ما أدى لاستشهاد الشاب محمد أبو غنام، وفق مصادر محلية.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد شاب فلسطيني برصاص مستوطن، إثر إصابته بالرصاص الحي في منطقة الرأس، في حي رأس العامود في مدينة القدس، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال شهود عيان، إن مستوطنًا فتح النار على مجموعة من الفلسطينيين المتظاهرين رفضًا للبوابات الإلكترونية التي وضعتها إسرائيل مؤخرًا على مداخل المسجد الأقصى، مما أدى إلى استشهاد شاب لم تعرف بعد هويته.

وتشهد عدة أحياء بمدينة القدس ومدن وبلدات في الضفة الغربية اليوم، مظاهرات ومواجهات رفضًا للممارسات الإسرائيلية حيال المسجد الأقصى الذي لم تقم صلاة الجمعة فيه للأسبوع الثاني على التوالي.