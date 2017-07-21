إسرائيل تمنع الرجال دون سنّ الـ 50 عامًا من دخول المسجد الأقصى

منعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، الرجال دون سن الـ 50 من دخول البلدة القديمة في القدس، حيث تزداد حدة التوتر بعد التدابير الأمنية التي فرضتها إسرائيل للدخول إلى الحرم القدسي.

وأعلنت الشرطة في بيان أن “الدخول إلى المدينة القديمة وجبل الهيكل (بحسب التسمية الإسرائيلية المزعومة) جبل بيت المقدس سيقتصر على الرجال فوق الـ 50 عاماً، بينما يُسمح بدخول النساء من جميع الأعمار”.

وتصاعدت حدة التوتر حول المسجد الأقصى بعدما ثبّتت الشرطة الإسرائيلية أجهزة لكشف المعادن عند مداخله، عقب هجوم وقع على مقربة منه وأسفر عن مقتل عنصري شرطة.

وأثارت الإجراءات الإسرائيلية غضب الفلسطينيين وغيرهم من المسلمين الذين رأوا أن الدولة العبرية تحاول إحكام سيطرتها على الموقع.

ورفض الفلسطينيون دخول المسجد منذ ذلك الحين، وأقام المئات الصلوات في الخارج حيث وقعت اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية.

وتستقطب صلاة الجمعة عادة العدد الأكبر من المصلين، وأشارت تكهنات سابقة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يأمر بإزالة أجهزة كشف المعادن قبل الصلاة.

ولكنه قرر عدم إزالتها عقب مشاورات أجراها مع قادة أمنيين وأعضاء في وزارة الأمن الداخلي.

.وقال مسؤول إسرائيلي إن الوزارة “منحت الشرطة تفويضًا لاتخاذ أي قرار لضمان حرية الوصول إلى المناطق المقدّسة مع حفظ الأمن والنظام العام” في الوقت ذاته.

على صعيد متصل، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، عددًا من النشطاء في مدينة القدس الشرقية، بينهم حاتم عبد القادر، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ووزير سابق في السلطة الفلسطينية.

وقال ناصر قوس، مدير نادي الأسير الفلسطيني في القدس، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت نحو 10 نشطاء في المدينة.

وأضاف: “بين المعتقلين حاتم عبد القادر، وعدنان غيث، ونصار الهدمي، وأمجد أبو عصب”.

وعدنان غيث، هو أمين سر تنظيم حركة فتح في القدس، وأبو عصب هو رئيس لجنة أهالي الأسرى في المدينة، أما ناصر الهدمي، فهو رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد.