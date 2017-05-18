تحرير مطار عراقي استراتيجي من “داعش”.. والتنظيم يشن هجمات في كركوك

أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الخميس، تحرير مطار سهل سنجار العسكري، جنوبي ناحية القيروان، شمال غربي مدينة الموصل.

وذكر بيان لهيئة إعلام الحشد الشعبي، في بيان صحافي اليوم، أن “اللوائين 13 و 14 في الحشد الشعبي حررا مطار سهل سنجار العسكري جنوب القيروان الذي يعد من المطارات المهمة لوجستيًا واستراتيجيًا”.

وكان الحشد الشعبي قد شرع يوم الجمعة الماضي، بعملية عسكرية لتحرير ناحية القيروان شمال غربي الموصل من سيطرة “داعش”.

هجمات على قوات البيشمركة

من ناحية أخرى أفاد مسؤول محلي عراقي بأن عناصر تنظيم “داعش” شنوا فجر اليوم الخميس، هجمات استهدفت مواقع لقوات البيشمركة والحشد الشعبي التركماني غربي قضاء طوز خرماتو جنوبي كركوك.

وقال شلال عبدول قائمقام قضاء طوز خرماتو، في تصريحات صحافية، إن “الهجمات أدت الى مقتل عدد من عناصر “داعش”، فيما قتل اثنان من البيشمركة وآخر من الحشد التركماني وأصيب ما لايقل عن 35 مقاتلًا من البيشمركة والحشد التركماني”.

من جانب آخر، قال أبو رضا النجار المشرف على قوات الحشد التركماني في كركوك في تصريح صحافي إن “داعش نفذ هجمات متفرقة بمحيط ناحية امرلي وقرية زنجيلي والزركة في طوز خرماتو أدت إلى مقتل 10 من “داعش” وإصابة آخرين “.