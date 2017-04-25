مقتل 5 من البيشمركة “بالخطأ” في غارة تركية على شمال العراق

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قُتل خمسة من قوات البيشمركة الكردية “بطريق الخطأ” في غارة جوية شنتها تركيا، اليوم الثلاثاء، ضد حزب العمال الكردستاني.

وقالت مصادر كردية، إن “خمسة من مقاتلي البيشمركة الكردية العراقية، قتلوا بطريق الخطأ في غارة جوية شنتها تركيا الثلاثاء، على موقع قريب لمتمردي حزب العمال الكردستاني شمال العراق”.

وشن الطيران التركي فجر الثلاثاء، غارات على مواقع لمنظمة “بي كا كا” والمنظمات التابعة لها، في جبل سنجار شمال العراق، وجبل قره تشوك، شمال شرق سوريا.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، أن “المقاتلات التركية شنت في الثانية من فجر اليوم بتوقيت تركيا، غارات على جبل سنجار شمال العراق وجبل قره تشوك شمال شرقي سوريا”.

وأضاف البيان أن “الغارات تأتي في إطار حقوق تركيا التي يكفلها القانون الدولي”، مشيرًا إلى أنها “نجحت في إصابة جميع الأهداف التي تم تحديدها مسبقًا”.

وأشار إلى أن “منظمة بي كا كا وامتداداتها في سوريا والعراق، استخدمت بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة سوريا وشمال العراق، من أجل إدخال المسلحين والسلاح والذخيرة والمواد المتفجرة إلى تركيا”.

وتابع أن “المسلحين الذين تسللوا إلى تركيا بهذا الشكل، نفذوا باستخدام الأسلحة التي هربوها معهم، بضع هجمات على المخافر الحدودية التركية”، لافتًا إلى أن “المناطق التي استهدفتها الغارات تحولت إلى مكان لانطلاق هجمات تتسبب في مقتل وإصابة المدنيين والجنود ورجال الأمن الأتراك”.