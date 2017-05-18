واشنطن تقترح مهمة لحلف “الناتو” في العراق بعد دحر “داعش”

اقترحت الولايات المتحدة أن يتولى حلف الأطلسي “الناتو” مهمة تدريب للقوات العراقية بعد دحر تنظيم “داعش” المتشدد، بحسب ما أعلن رئيس أركان الجيوش الأمريكية المشتركة الجنرال جو دانفورد الأربعاء.

وصرح دانفورد لصحافيين على متن الطائرة التي تعيده من اجتماع للحلف في بروكسل أن الحلف الأطلسي “يمكن أن يكون في موقع ممتاز للقيام بمهمة تدريب” للقوات العراقية “على فترة طويلة”.

وذكر دانفورد أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كان أعلن ان القوات العراقية يمكن أن تظل بحاجة الى دعم بعد الانتصار على “داعش” لكن دون أن يحدد مطالبه بشكل رسمي. .

وتابع دانفورد أن الحلف يمكن أن يقدم للجيش العراقي “مساعدة لوجستية ومعدات وتنمية للقدرات وتدريب للكوادر وتأسيس أكاديميات”. لكنه قال إن مهمة تقديم الإرشادات إلى القوات العراقية ستظل من صلاحيات قوات التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” .

وتابع “لن يطلب من الحلف الأطلسي تقديم نصائح عسكرية كما يحصل حاليًا في الموصل (شمال العراق) أو في الرقة (شمال سوريا)”.ومضى يقول “لا أعتقد أننا على وشك التفكير” في أن يتولى الحلف مهام التحالف بالكامل.

وتحض الولايات المتحدة منذ وقت طويل الحلف الأطلسي على الانضمام إلى التحالف، مع العلم أن كل دولة على حدة من دول الحلف الـ 28 تشارك بشكل فردي في التحالف الدولي.

ومن المقرر أن تتم إثارة المسألة خلال قمة الحلف في بروكسل وهي الأولى التي سيشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان القادة العسكريون لدول الحلف أبدوا تأييدهم للاقتراح خلال اجتماع الأربعاء، بحسب الجنرال التشيكي بيتر بافل الذي يترأس اللجنة العسكرية في الحلف.