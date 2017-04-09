العراق.. إحباط هجوم انتحاري استهدف معبرًا حدوديًا مع سوريا

المصدر: وكالات- إرم نيوز

أحبطت القوات العراقية، اليوم الأحد، هجومًا انتحاريًا لتنظيم “داعش”، بسيارتين مفخختين كان يستهدف منفذ الوليد الحدودي مع سوريا، حسبما أفادت مصادر أمنية ومحلية.

وقال ضابط كبير في قوات الجيش العراقي في محافظة الأنبار، لفرانس برس إن “تنظيم “داعش” هاجم بعد منتصف ليلة أمس منفذ الوليد الحدودي بسيارتين مفخختين (..) وتم التصدي للهجوم من قبل مقاتلي العشائر وطيران التحالف الدولي”، مؤكدًا عدم وقوع أية خسائر.

وأشار، إلى أن الهجوم انطلق من منطقة صحراوية، في محافظة الأنبار حيث يقع منفذ الوليد الحدودي على بعد حوالى 4400 كلم غرب بغداد.

وذكر قائم مقام الرطبة عماد الدليمي، وهي قريبة من منفذ الوليد، أن “طيران التحالف الدولي ومقاتلي العشائر، تمكنوا من تدمير السيارتين وقتل الانتحاريين قبل وصولهما إلى الهدف”.

واستعادت قوات العشائر بدعم من التحالف الدولي السيطرة على منفذ الوليد الذي خضع لسيطرة “داعش” منذ أيلول/ سبتمبر 2014، وحتى منتصف عام 2016.

وذكر ضابط برتبة رائد في شرطة الرطبة، أن “عدد مقاتلي العشائر في منفذ الوليد أكثر من مئة مقاتل مزودين بأسلحة خفيفة ومتوسطة”.

ويعد منفذ الوليد ثاني معبر حدودي في محافظة الأنبار، بعد منفذ القائم الذي مازال تحت سيطرة المتشددين.

وتتولى قوات حرس الحدود مسؤولية حماية منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، فيما تتواجد قوات العشائر في معبر الوليد.

وتمكنت القوات العراقية بدعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن خلال الفترة الماضية من استعادة السيطرة على أغلب مدن ومناطق محافظة الأنبار التي ترتبط بحدود مع سوريا والأردن والسعودية.