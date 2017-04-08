الأردن.. عضو إداري نادي الوحدات يشتبك مع قوات الأمن (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

شهدت مباراة الوحدات والفيصلي في قمة الجولة الـ 18 من الدوري الأردني اشتباك محمد جمال عضو الوحدات مع قوات الأمن التي كانت تؤمّن المباراة.

وأظهر مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، محمد جمال وهو يشتبك لفظيًا مع عدد من أفراد قوات الأمن التي حضرت لتأمين المباراة، وكاد التراشق اللفظي أن يتحول لاشتباك بالأيدي.

وكان عدد من جماهير المباراة نزل إلى أرضية الملعب، كما ألقى آخرون الألعاب النارية على الملعب.

وتشهد مباريات الوحدات والفيصلي الكثير من الأحداث المثيرة نظرًا لشدة التنافس بين الفريقين وتوتر علاقة مشجعي الناديين، بحكم أنهما أكبر فريقين في الأردن.

ورفع الفوز رصيد الفيصلي إلى 36 نقطة في الصدارة مع الجزيرة، مقابل 34 نقطة للوحدات في المركز الثالث.