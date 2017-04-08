الفيصلي يقهر الوحدات ويرتقي لصدارة الدوري الأردني (صور)

المصدر: إرم نيوز

حسم الفيصلي قمة الكرة الأردنية بالفوز 2/1 على منافسه التاريخي الوحدات، في ختام مباريات الجولة الـ 18 لدوري المحترفين.

وأحرز هدفي الفيصلي محترفه البولندي لوكاس من ضربة جزاء في الدقيقة 44، وبلال قويدر بالدقيقة 85، بينما سجل للوحدات حسن عبدالفتاح في الدقيقة 15.

وارتقى الفيصلي إلى قائمة الترتيب العام برصيد 36 نقطة، متساويًا مع الجزيرة الذي تعادل سلبيًا مع سحاب.

في المقابل تراجع الوحدات إلى المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند النقطة 34.

وشهدت المباراة أحداث شغب من جانب الجماهير، حيث خرجت عن النص بعدما قذفت زجاجات المياه الفارغة على أرض الملعب.

كما نزلت الجماهير إلى أرض الملعب بعد نهاية المباراة مباشرة في مشهد غير حضاري.