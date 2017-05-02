بعد “أبل”.. سامسونغ تبدأ اختبار سيارات ذاتية القيادة

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

حصلت شركة سامسونغ على تصريح من الحكومة الكورية الجنوبية ببدء اختبار السيارات ذاتية القيادة في الشوارع العامة، خلال الأسبوع الجاري، وفقًا لما جاء على موقع “ماشبل” التقني.

وأوضحت الشركة أنها لن تصنع سياراتها الذكية الخاصة، وإنما ستعتمد في الاختبارات على سيارات هيونداي، فالشركة الكورية لا تفكر في تصنيع السيارات، وإنما ستقوم بتزويد السيارات الذكية بمجموعة من المستشعرات والكاميرات وأنظمة جمع البيانات المميزة على الطريق، مما يحولها إلى سيارات أكثر ذكاءً.

وقد يتشابه هذا الاتجاه مع منافستها الأولى “أبل“، والتي حصلت كذلك على تصريح من بلدية سان فرانسيسكو لبدء تجارب السيارات ذاتية القيادة، من خلال سيارات Lexus.

وبذلك سيدخل العملاقان في صراع محتدم في سوق جديد مختلف عن سوق الهواتف الذكية، ويبدو أن العام الحالي سيشهد تحولاً كبيرًا في سوق السيارات الذكية، خاصة بعد أن أعلن مؤسس شركة “Tesla”، إيلون ماسك، أن السيارات الذكية خلال عامين ستقاد ذاتيًا بشكل كامل، بحيث ينام صاحب السيارة بداخلها، وهي تسير على الطريق.