لهذا السبب.. أبل هددت أوبر بطردها من “الآب ستور”

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

نشرت شركة “أوبر” بيانًا رسميًا توضح حقيقة الواقعة التي تداولتها الأيام الماضية وسائل التواصل الاجتماعي، حول أن الشركة كانت تتبع مستخدمي آيفون بعد حذفهم للتطبيق، وفقًا لما جاء على موقع تيك كرانش التقني.

وأكدت الشركة أنها “كانت تتبع تكنيكًا يعرف بتتبع البصمة Fingerprinting، بهدف حماية حسابات المستخدمين في حال تعرضت هواتفهم للسرقة وحاول السارق استغلال حساباتهم، أو أن يتم استخدام بطاقات ائتمانية مسروقة للدفع داخل التطبيق، أو أن يقوم شخص مخالف لقواعد التطبيق بالتلاعب عبر إنشاء حساب آخر على نفس الهاتف بعد عمل مسح كامل للهاتف Factory Rest”.

وانتشرت واقعة على وسائل التواصل الاجتماعي تقول “إن أوبر في 2015 كانت مهددة بالطرد من متجر أبل للتطبيقات بتحذير مباشر من جانب مدير أبل، تيم كوك، لمدير أوبر، ترافيس كلانياك، حيث كانت الشركة تتتبع مستخدمي آيفون ممن يقومون بمسح التطبيق من هواتفهم”، فيما لم تعلق شركة أبل على الواقعة حتى الآن.

يذكر أن أوبر تعاني العديد من المشكلات مؤخرًا منها التحايل على بعض الجهات الحكومية الأمريكية، وكذلك تتبع سيارات الخدمات المنافسة لها، إلى جانب تتبع المستخدمين لخدمتها قبل ركوبهم وبعد إنهائهم لرحلتهم لمدة 5 دقائق، وكذلك سلسلة من الشكاوى الخاصة بالتحرش الجنسي بالموظفات داخل الشركة، ما تسبب في إطلاق حملات مكثفة لمقاطعة الخدمة وأبرزها #DeleteUber.