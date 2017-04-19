الآن.. ستصل إلى أماكن زرتها عبر خرائط غوغل على آيفون 

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أتاحت شركة غوغل ميزتها Timeline لمستخدمي أجهزة أبل، بحيث يمكنهم مراجعة الأماكن التي زاروها خلال فترة زمنية معينة، وفقًا لما ذكره موقع TNW التقني.

وأشارت الشركة إلى أن الميزة ستسمح للمستخدمين أن يعرفوا الأماكن التي مروا بها خلال فترة زمنية بعينها أو يوم بعينه، من خلال تتبع خط سيرهم في الفترة المطلوبة.

إلى جانب ذلك، يمكن للشخص من خلال ميزة Places أن يتأكد من مدى دقة معلوماته حول الأماكن التي يزورها، ويمكنه التعديل فيها حال وجد خطأ ما.

وأطلقت الشركة هذه الميزة للمستخدمين على هواتف أندرويد منذ 2015، وكانت متوافرة كذلك لمستخدمي الخرائط على الويب.